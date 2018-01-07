В Совете Федерации допустили выход России из ВТО

Россия должна задуматься о целесообразности дальнейшего членства во Всемирной торговой организации. Об этом заявил представитель Совета Федерации Владимир Джабаров, прокомментировавший сообщение о том, что ВТО поддержала иск Евросоюза против РФ.

В беседе с телеканалом RT сенатор отметил, что присоединение к организации не принесло Москве ничего, кроме проблем. По мнению Джабарова, российскому руководству следует рассмотреть возможность выхода из ВТО.

В иске, о котором идет речь, содержится требование взыскать с РФ 1,39 млрд евро в год из-за ограничения импорта свинины. ВТО уже направила данное заявление в арбитражный суд.