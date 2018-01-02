Эксперты прогнозируют подорожание бензина до 55 рублей в 2018 году

Эксперты прогнозируют подорожание бензина аж до 55 рублей. С 1 января ставки акцизов на бензин и дезельное топливо повышены на 50 копеек за литр, второе повышение 50 копеек ожидается с 1 июля.

Аналитики считают, что повышение акцизов и другие факторы повлияют на стоимость автомобильного топлива.

Экперты вычислили, что, по данным Росстата за 2017 год средняя цена бензина выросла на 6,8% (2,5 рубля), на дизтопливо — на 8,5% (3,4 рубля).

Некоторые эксперты считают такой рост цен недостаточным, - передает РИА Новости. Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Рустам Танкаев рассказал , что сейчас цены на бензин в России являются самыми низкими в Европе, дешевле только в Казахстане и Белоруссии.

По его данным, в таких нефтедобывающих странах, как Норвегия и США, средняя цена на бензин Аи-95 в декабре составляла 108,7 и 43 рубля за литр соответственно. Литр бензина в Эстонии стоит 85 рублей, в Германии — 93 рубля.

Танкаев предполагает, что цена на Аи-95 в 2018 году может достигнуть 55 рублей. О разнице в доходах граждан этих стран и России эксперт не упоминал.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что литр бензина подорожает не более, чем на три рубля, - пишет "Российская газета". По его мнению, к 50 рублям за литр они вряд ли приблизятся, экономических предпосылок к этому нет".