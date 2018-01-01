Акцизы на бензин и дизтопливо повышены в России с 1 января на 50 коп

С 1 января 2018 года ставки акциза на бензин и дизельное топливо повышены на 50 копеек с каждого литра. О повышении ставки акциза в два этапа сообщалось еще минувшей осенью.

С 1 дня нового года акциз на бензин пятого класса увеличился с 10 130 рублей до 11 213 рублей за тонну, а на дизельное топливо — с 6800 рублей до 7665 рублей за тонну. По данным РИА Новости, правительство ввело налог на дополнительный доход, который получают нефтяники. Все эти факторы повлияют на стоимость автомобильного топлива. Цена на бензин и дизтопливо вырастут.

По оценкам экспертов авторынка, литр бензина на АЗС будет стоить дороже на 80-90 копеек.

Ставки акциза на бензин и дизтопливо поднимутся еще на 50 копеек с каждого литра с 1 июля наступившего 2018 года.