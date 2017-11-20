Москва опередила Токио и Берлин по стоимости элитного жилья

Москва поднялась на 13 место в рейтинге городов мира по стоимости элитной жилой недвижимости. Мегаполисы были ранжированы по площади жилья, которую можно приобрести на сумму один миллион долларов.

Сегодня за миллион долларов можно приобрести порядка 81 квадратного метра в бюджетных новостройках столицы. Для сравнения, в Токио на 1 миллион долларов можно купить 92 кв. м. элитного жилья, а в Берлине – 84 кв. м.

Самое дорогое элитное жилье продается в Монако - здесь за $1 млн можно купить только 17 кв. м. В тройке лидеров также Гонконг (19 кв. м) и Нью-Йорк (26 кв. м).

Международная консалтинговая компания Knight Frank отмечает на рынке жилья в Москве тенденцию к снижению цен. Самым дешевым кварталом с элитной недвижимостью стала Сретенка (121 кв. м на $1 млн), а самым дорогим — Остоженка (35 кв. м).