Проект федерального бюджета на 2018-2020 годы одобрен в Госдуме

В пятницу, 17 ноября, проект закона о федеральном бюджете на 2018-2020 годы был принят Госдумой во втором чтении.

Третье чтение данного документа, как предполагается, состоится через неделю, 24 ноября. Доходы бюджета Российской Федерации за будущий год, согласно законопроекту, будут достигать 15,26 трлн рублей, в 2019 году они составят 15,55 трлн рублей, а в 2020 году - 16,3 трлн рублей.

Что касается расходов, то они ожидаются в 2018 году в размере 16,53 трлн рублей, 16,4 трлн рублей и 17,155 трлн рублей в 2019 году и 2020 году соответственно, передает ТАСС. Из этого следует, что дефицит бюджета в будущем году достигнет 1,3 трлн рублей, в 2019 году он составит 819,1 млрд рублей, а к 2020 году уже 870 млрд рублей.