На «Карабашмеди» вдвое сокращено время розлива черновой меди

Испытания новой линии по розливу черновой меди на ЗАО «Карабашмедь» показали – вместо двух часов продукцию можно получить за час. Линия полностью механизирована, без человеческого фактора и ручного труда.



Современная установка газоулавливания улучшит условия труда и снизит воздействие на окружающую среду. Кроме того, теперь конвертеры не будут простаивать, а медь застывать – такое было при двухчасовом цикле.

Благодаря сокращению сроков работы мощность можно существенно увеличить, заявил замглавного инженера по эксплуатации и ремонту оборудования ЗАО «Карабашмедь» Алексей Ханжин.

Отметим, что в рамках текущей программы модернизации ЗАО «Карабашмедь» Русская медная компания планирует увеличить мощности производства черновой меди до 150 тысяч тонн в год. Объем инвестиций в этот проект в 2017-2018 годы составит около 4 миллиардов рублей.