Стоимость бензина в России бьет все рекорды

Во вторник, 14 ноября, стало известно, что стоимость топлива в России в последнее время бьет все рекорды. Оптовые цены на бензин в ноябре достигли самых высоких показателей за текущий год.

Согласно последней информации издания " Коммерсантъ ", стоимость топлива АИ-92 увеличилась на 2,3 процента и составила 42 тысячи 850 рублей за тонну, а АИ-95 – на 1,7 процента, достигнув отметки 44 тысячи 990 рублей за тонну.

В газете подчеркивается, что столь высокие показатели не являются характерными для российского рынка в этом сезоне. Обычно в РФ оптовые цены на топливо падают в октябре.