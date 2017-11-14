Стоимость бензина в России бьет все рекорды
14 ноября 2017, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
//Экономика 13+
14 ноября 2017, 10:16 [ «Аргументы Недели» ]
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//Общество
//Политика
В среду Госдума намерена рассмотреть проект закона о СМИ-иноагентах
На одной из станций московского метро человек упал на рельсы и погиб
Юлия Савичева вышла из декрета и существенно увеличила свои гонорары
//В мире
Дональд Трамп не намерен участвовать в Восточно-азиатском саммите
//В мире
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