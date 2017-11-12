Число банкротств в России приблизилось к рекордному

Уровень банкротства в России во втором полугодии стал самым высшим за последние несколько лет. Он всего лишь на 2,1% ниже рекордного максимума октября 2009 года. В период с июля по сентябрь обанкротились 3227 компаний.

Данные Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования свидетельствуют о том, что тенденция к увеличению банкротств компаний в России сохраняется. На рост числа банкротств влияют два фактора, первый — слабый потребительский спрос, так как падают реальные располагаемые доходы населения, с начала года, по данным Росстата, они снизились на 1,2%.

В такой ситуации для компаний становятся жизненно важными кредиты, однако и здесь помощи они не получают, поскольку ключевая ставка снижается крайне медленно, сообщает РБК.

Стоит отметить, что банкротство настигло почти все отрасли. На максимальном уровне находится строительство, торговля, машиностроение, а также пищевая промышленность.