Реальные доходы россиян снизились с начала года

За девять месяцев этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,2% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из данных Росстата.

Уточняется, что в сентябре реальные доходы снизились на 0,3%. Среднемесячная зарплата работников в сентябре выросла на 5,6% и составила 37,520 руб.

Реальные располагаемые денежные доходы рассчитываются по формуле «доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен».

Ранее сообщалось, что суммарная задолженность по заработной плате в РФ на 1 октября составила 3,387 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 1 сентября 2017 года на 33 млн, или примерно 1%.