Путин поручил свернуть долевое строительство за три года

Долевое строительство в России может уйти в прошлое. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать меры по поэтапному внедрению других источников финансирования, минимизирующих риск для граждан. Медведев заявил, что в России не должно быть обманутых дольщиков

Путин поручил правительству совместно с Центробанком и АИЖК утвердить дорожную кату по поэтапному замещению средств дольщиков банковскими кредитами "и иными формами финансирования, минимизирующими риск для граждан", говорится в сообщении на сайте Кремля. Отказаться от долевого строительства планируется за три года.

Также до 1 декабря должны быть подготовлены предложения по защите прав граждан, чьи средства были привлечены посредством выпуска жилищных сертификатов и посредством участия в жилищно-строительных кооперативах.

Ранее сообщалось, что власти Москвы подсчитали количество долгостроев в столице. Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что сейчас в городе зафиксирована 261 замороженная стройка.