В Москве выявили 261 долгострой

Власти Москвы подсчитали количество долгостроев в столице.

Глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин отметил, что сейчас в городе зафиксирована 261 замороженная стройка, в частности 95 объектов городского заказа, 34 федеральных, а также 132 инвестиционных, передает "Росбалт".

Больше всего долгостроев обнаружено в центре столицы – 49 зданий. На западе Москвы расположено 36 замороженных строек, на юге – 30, на юго-западе выявили 28 зданий, на севере – 26, на северо-востоке – 25. В восточной части города находятся 19 долгостроев, на северо-западе – 17, в "Новой Москве" и на юго-востоке столицы – по 12, а в Зеленограде – еще семь.