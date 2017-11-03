Банк России лишил московскую страховую компанию лицензии
3 ноября 2017, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
В пятницу, 3 ноября, Банк России лишил лицензии общество с ограниченной ответственностью "Региональная страховая компания" (РИНКО).
Условный капитал данной организации составляет 156 миллионов рублей, а чистая прибыль за минувший год достигла 676,8 миллиона рублей.
Как отмечает "Росбалт", ссылаясь на информацию пресс-службы регулятора, лицензия на осуществление добровольного личного страхования была отозвана у "Региональной страховой компании" в связи с отказом от проведения деятельности, предусмотренной лицензиями.