Банк России лишил московскую страховую компанию лицензии

В пятницу, 3 ноября, Банк России лишил лицензии общество с ограниченной ответственностью "Региональная страховая компания" (РИНКО).

Условный капитал данной организации составляет 156 миллионов рублей, а чистая прибыль за минувший год достигла 676,8 миллиона рублей.

Как отмечает "Росбалт", ссылаясь на информацию пресс-службы регулятора, лицензия на осуществление добровольного личного страхования была отозвана у "Региональной страховой компании" в связи с отказом от проведения деятельности, предусмотренной лицензиями.