Медведев поддержал идею оплаты ЖКХ в обход управляющих компаний

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил внести в правительство законопроект о прямом - в обход управляющих компаний - перечислении гражданами средств за коммунальные услуги организациям-поставщикам.

Медведев сказал, что "в ряде случаев это звено [управляющая компания] излишнее абсолютно. Почему, собственно, нельзя эти деньги напрямую перечислить ресурсоснабжающим организациям, чтобы никто не играл в эти игры?"

О разработке документа на совещании главы кабмина с вице-премьерами доложил заместитель Председателя Правительства Дмитрий Козак, передаёт ТАСС. По словам Козака, задолженность за коммунальные ресурсы в стране растет, причем УК с задолженностью тратят деньги на посторонние цели.

Медведев призвал проводить проверки деятельности УК, которые "видимо, забывают, что оперируют деньгами граждан".