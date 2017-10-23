"Газпром" ответил на условие Киева по закупке газа у России

В "Газпроме" прокомментировали заявление Киева о возможности возврата страны к закупкам российского газа, если точка расчёта газа будет перенесена с западной на восточную границу Украины.

Формулировка вице-премьера ​правительства Украины Владимира Кистиона, "очевидно, некорректна". "Учет транзитного газа ведется и на восточной, и на западной границе Украины", — заявил изданию "Известия" официальный представитель российской корпорации Сергей Куприянов. Он отметил, что, возможно, украинский чиновник имел в виду не "точку учёта", а точку сдачи газа покупателям. Но этот вопрос касается не Украины, а европейских клиентов компании, обсуждение этого вопроса с Киевом представитель компании назвал "беспредметным".

Ранее сообщалось, что Украина может вернуться к закупкам российского газа. Вице-премьер по вопросам энергетики Украины Владимир Кистион назвал эти условия и подчеркнул, что "бесплатный сыр бывает только в мышеловке".