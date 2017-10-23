Украина может вернуться к закупкам российского газа при определенных условиях. Вице-премьер по вопросам энергетики Украины Владимир Кистион в интервью изданию "Экономическая правда" назвал эти условия.

"Если бы мы перенесли точку учёта транзита на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать", — ответил украинский энергетик на вопрос, не стоит ли вернуться к закупкам российского газа у Москвы. Как отметил Владимир Кистион, закупка газа у России в существующем формате является "очень рискованной и безответственной".

Он отметил необходимость "проанализировать предыдущий опыт", когда "нас привлекательными условиями привязывали, а потом решали все свои вопросы". Но Кистион считает: "Никогда не говори никогда". Он подчеркнул, что важно понимать -

"бесплатный сыр бывает только в мышеловке", - передает RT.