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Медведев заявил, что российская экономика вошла в фазу роста

16 октября 2017, 14:06 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев заявил, что российская экономика вошла в фазу роста
фото: globallookpress.com

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сделал важное заявление.

По словам главы правительства, экономика РФ к настоящему моменту адаптировалась к новым вызовам и условиям и вошла в стадию роста.

В рамках Консультативного совета по иностранным инвестициям Медведев подчеркнул, что сейчас увеличиваются основные показатели и экспорта, и импорта, и валового внутреннего продукта, а также объема промышленного производства, передает ТАСС.

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Пожар вспыхнул в шахте в Пермском крае, рабочих эвакуируют

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Взрыв произошел на окраине Тбилиси

Взрыв произошел на окраине Тбилиси

На окраине Тбилиси в понедельник, 16 октября, прогремел взрыв. Согласно последней информации, происшествие, в результате которого пострадали три человека, случилось неподалеку от автозаправочной станции.

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Жена Дмитрия Марьянова тяжело переживает смерть мужа

Жена актера Дмитрия Марьянова Ксения Бик тяжело переживает смерть мужа. Осталась у актера шестилетняя дочь. Ксения, которая моложе Дмитрия на 17 лет, вышла за него замуж в 2015 году.

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Ушел из жизни солист Мариинского театра Николай Охотников

Ушел из жизни солист Мариинского театра Николай Охотников

В понедельник стало известно о кончине народного артиста СССР Николая Охотникова. Выдающийся оперный певец, который был солистом Кировского (сейчас Мариинского) театра ушел из жизни в возрасте 80 лет.

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Памятник комсомолу: в Ярославле неужели колосс воздвигнет Церетели?

Памятник комсомолу: в Ярославле неужели колосс воздвигнет Церетели?

В 2018 году исполнится 100 лет комсомолу. По всей стране планируется проведение масштабных юбилейных мероприятий; не останется в стороне и Ярославль, в котором приняли решение установить памятный знак.

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Путин поздравил Жээнбекова с его избранием на пост президента Киргизии

Российский лидер Владимир Путин в понедельник, 16 октября, поздравил Сооронбая Жээнбекова с его избранием на пост президента Киргизской Республики. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Кремля.

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Башкирия: Плейбек, арт-читки, буффонады – чем может удивить другой театр?

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ФАС предложила упростить продажу презервативов

ФАС предложила упростить продажу презервативов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила ряд предложений для упрощения продаж презервативов в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ.

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Разделяй и царствуй: проблемы утилизации на Ставрополье

Разделяй и царствуй: проблемы утилизации на Ставрополье

На днях министерство ЖКХ Ставропольского края обнародовало своеобразное обращение к жителям региона. Чиновники в очередной раз озаботились тем, что несознательное население валит в мусорный бачок всё без разбора.

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Поклонники подозревают, что актриса Елена Захарова ждет ребенка

Поклонники подозревают, что актриса Елена Захарова ждет ребенка

Поклонники знаменитой российской актрисы Елены Захаровой подозревают, что женщина ждет ребенка. Некоторые внимательные фанаты считают, что фигура знаменитости несколько изменилась в последнее время.

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Армен Джигарханян «прячется» от своей жены в больнице

Армен Джигарханян «прячется» от своей жены в больнице

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская нашла своего мужа - советского актера Армена Джигарханяна в одной из московских больниц. Предполагается, что несколько дней назад актер поссорился со своей супругой и уехал с приятелями в неизвестном направлении, перестав выходить на связь. Однако полицейские, которые помогли Цымбалюк-Романовской найти ее мужа, сказали, что он отказывается ее видеть.

//Правовед

Ликвидация через офшор с уголовной ответственностью

Ликвидация через офшор с уголовной ответственностью

В последнее время в сети активно рекламирется ликвидация юридических лиц через офшор. Реклама преподносит такую ликвидацию как эффективный способ избавления от ставшей ненужной организации.

//Общество

Ученика детского ансамбля Ильи Резника жестоко избили в школе

Ученика детского ансамбля Ильи Резника жестоко избили в школе

Родители 11-летнего Тимофея обратились в больницу после его конфликта с семиклассниками. Воспитанник ансамбля поэта "Маленькая страна" и его друзья выкинули мокрую перчатку, которой кидались в них старшие дети. В ответ те расцарапали им лица и покусали.

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В загоревшейся шахте в Пермском крае остаются четырнадцать горняков

В загоревшейся шахте в Пермском крае остаются четырнадцать горняков

Днем в понедельник, 16 октября, стало известно, что эвакуация из загоревшейся в Соликамске в Пермском крае шахте по добыче калийной соли продолжается. На поверхность уже вывели 283 рабочих.

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Ольга Романовская обвинила в обмане победителя «Битвы экстрасенсов»

Ольга Романовская обвинила в обмане победителя «Битвы экстрасенсов»

Певица Ольга Романовская, бывшая солистка группы «ВИА Гра» вдохновленная передачей «Битва экстрасенсов» решила обратиться к одному из ее победителей и была сильно разочарована. Вокалистка призналась, что когда-то была большой поклонницей проекта и не пропускала ни одну передачу. Однако теперь Ольга почти не смотрит новый сезон шоу

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Минкомсвязь назвало размеры затрат операторов на "пакет Яровой"

Минкомсвязь назвало размеры затрат операторов на "пакет Яровой"

Министерство связи и и массовых коммуникаций России (Минкомсвязь) назвало размер финансовых затрат, которые потребуются от операторов для выполнения "антитеррористических законов Яровой".

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