Медведев заявил, что российская экономика вошла в фазу роста

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сделал важное заявление.

По словам главы правительства, экономика РФ к настоящему моменту адаптировалась к новым вызовам и условиям и вошла в стадию роста.

В рамках Консультативного совета по иностранным инвестициям Медведев подчеркнул, что сейчас увеличиваются основные показатели и экспорта, и импорта, и валового внутреннего продукта, а также объема промышленного производства, передает ТАСС.