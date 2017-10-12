Правительство определило размеры пособия по безработице на 2018 год

Размер пособий по безработице в России в следующем году останутся на текущем уровне. Такое решение было принято Правительством РФ. Соответствующее постановление кабинета министров опубликовано на официальном сайте правительства.

Размер пособий составит от 800 до 4900 рублей. Описание документа подчеркивает, что нынешнее пособие не способно обеспечить россиянам необходимый уровень компенсации потерянного заработка, поскольку минимальный размер пособия составляет 7,6%, а максимальный — 44,1% от прожиточного минимума.

В связи с этим Минтруд разрабатывает законопроект, которым с одной стороны будет увеличен минимальный и максимальный размер пособия по безработице, с другой - будут оптимизированы критерии его назначения и выплаты.