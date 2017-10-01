Вечером в воскресенье, 1 октября, в Росавиации назвали сумму общей кредиторской задолженности компании "ВИМ-Авиа".

Согласно последней информации, сумма, о которой идет речь, достигает 10 миллиардов рублей, передает сегодня РИА "Новости".

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов в рамках заседания оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа" заявил , что после понедельника, 2 октября, вывоз пассажиров авиакомпании из-за границы на территорию России войдет в штатный режим, передает ТАСС.