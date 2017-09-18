Правительство России внепланово повысит акцизы на топливо
18 сентября 2017, 07:05 [ «Аргументы Недели» ]
В рамках бюджетных совещаний правительства Российской Федерации было принято серьезное решение.
Согласно последней информации, в будущем году в стране будет проведено повышение акцизов на топливо. Как сообщает сегодня издание "Ведомости", ссылаясь на данные некоторых федеральных чиновников, это случится в два этапа.
Предполагается, что акцизы на топливо будут повышены с 1 января и 1 июля по 50 копеек за 1 литр. Подчеркивается, что это значительно больше, чем предусматривал Налоговый кодекс. Чиновники подчеркивают, что правительство получит после этого действия дополнительные доходы в размере 55–60 млрд. рублей.