На форуме Ассоциации банков России глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что ее ведомство намерено ввести дополнительные требования к банкам касаемо систем управления рисками.

ЦБ РФ проведет тестирование систем управления рисками в отечественных банках, пишет «РГ».

Об этом глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила 14 сентября на форуме Ассоциации банков России. На эффективность управления рисками будут проверены банки с активами свыше 500 миллиардов рублей (таких в России порядка 20), в 2018 году аналогичную проверку пройдут все остальные банки. Глава ЦБ РФ пояснила, что данное тестирование –превентивная мера против принятия банками обязательств, которые непосильны их возможностям.