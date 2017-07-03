СМИ: иностранные инвесторы выводят капитал из России

За последние три с половиной года это максимальный отток капитала из России – свыше $1,6 млрд вывели зарубежные инвесторы. При этом капитал продолжают выводить, негативная тенденция сохраняется.

Западные инвесторы продолжают сокращать свои вложения в различные российские фонды, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Как сообщает EPFR, только за минувшую неделю с российского фондового рынка выведено порядка $83 млн.

Отток капитала, по словам экспертов, связан с неоправдавшимися надеждами на сближение России и США и с падением цен на нефть. Те же специалисты отмечают, что выведенные деньги – это не «длинные средства», которые вкладывают в серьезные проекты, а капитал спекулятивный, то есть чисто биржевой.