В России вырос минимальный размер оплаты труда

С 1 июля 2017 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России составляет 7800 рублей. По сравнению с предыдущим показателем он вырос на 300 рублей.

Как сообщает РИА "Новости", российские власти планируют постепенно повышать МРОТ, чтобы довести его до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В частности, в 2016-2017 годах минимальный размер оплаты труда предполагается увеличить в общей сложности на 26 процентов.

С 1 июля соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит 73 процента.

Ранее сообщалось, что число россиян, живущих за чертой бедности, выросло за первый квартал текущего года на два миллиона человек – до 22 миллионов. Об этом заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.