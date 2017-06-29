Голикова: За полгода в России на 2 миллиона возросло число бедняков

Число россиян, живущих за чертой бедности, выросло за первый квартал текущего года на два миллиона человек – до 22 миллионов, заявила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова.

Это 15% населения страны. Их доходы опустились ниже прожиточного минимума, который на данный момент составляет 9909 рублей. Год назад в стране насчитывалось 19,8 миллиона бедняков.

При этом минимальный размер оплаты труда в стране отстает от прожиточного минимума, хотя правительство и поставило задачу выровнять эти показатели. На уровне МРОТ в 2016 году работали 4,9 миллиона россиян.