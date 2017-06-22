В России выросла величина прожиточного минимума

Правительство повысило величину прожиточного минимума на душу населения в РФ за I квартал 2017 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Для трудоспособного населения эта величина равна 10701 рублю, пенсионеров — 8178 рублям, детей — 9756 рублям.

По данным Росстата, в 2016 году доходы ниже прожиточного минимума имели 19,8 миллиона россиян, что превышает показатель 2015-го на 300 тысяч человек.

Ранее стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин утвердил прожиточный минимум в столице за I квартал 2017 года в размере 15 тысяч 477 рублей. Прожиточный минимум в Москве увеличен на 385 рублей по сравнению с IV кварталом 2016 года.

Глава Минтруда Максим Топилин рассказал, что на 100% поднять минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума предлагается к 1 января 2019 года. Повышение МРОТ будет проходить поэтапно.