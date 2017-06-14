Собянин утвердил новый прожиточный минимум в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил прожиточный минимум в столице за первый квартал 2017 года в размере 15 тысяч 477 рублей. Прожиточный минимум в Москве увеличен на 385 рублей по сравнению с четвертым кварталом 2016 года.

Для трудоспособных граждан его величина увеличилась на 423 рубля — с 17 тысяч 219 рублей до 17 тысяч 642 рублей. Для пенсионеров стоимость жизни в Москве подорожала на 250 рублей — с 10 тысяч 715 рублей до 10 тысяч 965 рублей. Для детей прожиточный минимум вырос на 452 рубля — с 12 тысяч 989 рублей до 13 тысяч 441 рубля.