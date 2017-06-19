Российский Центробанк 19 июня отозвал лицензию на проведение банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) «Фидбэк» в Москве. РНКО уклонялась от легализации доходов.

На сайте регулятора сообщается, что «Фидбэк» была поймана на проведении теневых операций с обменом валюты, а еще организация всячески уклонялась от мероприятий по легализации доходов, полученных преступным путем. Игнорируя контроль надзорных органов по индентификации своих клиентов, «Фидбэк» могла спонсировать террористов.

В Банке России подчеркивают, что кредитная организация регулярно проводила банковские операции, не отражая их в бухгалтерских отчетах.