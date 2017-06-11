Минэнерго РФ вычислило точку восстановления спроса и цен на нефть

Министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах министерской конференции по устойчивому развитию в энергетике, которая проходит в рамках EXPO 2017 в Астане, заявил, что спрос и цены на нефть будут восстанавливаться в 2018 году.

"По нашим расчетам, это — первый квартал следующего года, когда спрос начнет после зимнего периода восстанавливаться, к этому времени остатки должны быть сбалансированы", — сказал глава Минэнерго России.

Новак отметил, что сейчас остатки запасов "черного золота" постепенно снижаются, работает соглашение о сокращении добычи нефти, - передает ТАСС.

Новак также заявил, что Еврокомиссия все больше лишает суверенитета европейские страны в вопросах энергетики.