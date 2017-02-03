Россельхознадзор запретил ввозить мясо из Минской области

Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что президент Белоруссии поручил составить судебный иск на главу российского сельхознадзора за препоны, которое ведомство якобы делает для белорусских продуктов.

Александр Лукашенко считает, что российский регулятор намеренно препятствует попаданию белорусской продукции на российские рынки, тем самым нанося ущерб госказне Белоруссии.

Россельхознадзор такие обвинения считает нелепыми и сообщает, что продукты из Белоруссии поставляются в Россию согласно требованиям закона. В такие требования, увы, не укладывается мясная продукция из Минской области страны, сообщает пресс-служба российского регулятора 3 февраля.

Запрет на ввоз мяса из Минского региона введен с 6 февраля.