Минэнерго: почти все страны проводят сокращение добычи нефти по плану

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что почти все страны занимаются сокращением добычи нефти по плану.

Об этом он сообщил в ходе планового заседания комитета по контролю за добычей нефти странами ОПЕК и вне ОПЕК. Новак подчеркнул, что цифры сможет озвучить лишь после заседания, однако уже сейчас можно заявить о динамике по всем странам, которая соответствует созданному ранее плану, передает ТАСС.

Отметим также, что, по словам главы Минэнерго РФ, добыча нефти в стране январе текущего года составляет 11,15 млн баррелей в сутки.



