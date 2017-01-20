Минфин РФ ждет скорейшего решения суда по делу об украинском долге

Министерство финансов России надеется на то, что лондонский суд не будет затягивать с рассмотрением иска РФ к Украине, касающегося долга в 3 млрд долларов.

Напомним, эти деньги посредством выкупа украинских еврооблигаций Москва выделила соседнему государству в конце 2013 года при президенте Викторе Януковиче. Впоследствии новые власти Украины предложили России реструктурировать долг. РФ с этим не согласилась и обратилась в Высокий суд Лондона.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте российского Минфина, первые слушания по делу завершились накануне. В ведомстве раскритиковали позицию ответчика и выразили надежду на то, что суд положительно решит вопрос об ускоренном рассмотрении иска, на чем настаивает российская сторона.

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