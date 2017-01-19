Шувалов уронил рубль

После интервью первого вице-премьера правительства Игоря Шувалова со словами о возможной уже скоро покупке иностранной валюты Банком России, стоимость доллара впервые с 11 января превысила 60 рублей на ММВБ.

Как известно, сегодня днем в публикации агентства Bloomberg Шувалов заявил, что решение не повышать расходы бюджета посредством превышения ожидаемой прибыли от продажи нефти позволяет правительству РФ покупать валюту на рынке. Кроме того, вместе с Центробанком оно согласовывает общую тактику по снижению долгосрочной волатильности рублевого курса, который бьёт по экспортёрам, считает Шувалов. Случайно или нет, но после этой публикации курс иностранных валют резко подскочил в течение дня.

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