Эксперты: реальный курс рубля вырос на шесть процентов

Речь идет не о том курсе российской валюты, когда рубль укрепляется (слабеет) относительно доллара США (биржевая торговля к реальной экономике не относится), а реальное положение в экономике России.

Экономисты заявляют, что реальный Центрального банка России. заявляют, что реальный эффективный курс рубля в течение прошедшего года укрепился по отношению к европейским валютам в среднем на 20,7 процента. Об этом сообщает сайтРоссии.

Реальный курс рубля относительно доллара вырос за год на 15,8%, а к единой европейской валюте - на 20,9%.

Только в декабре ушедшего года российская валюта стала за месяц крепче по отношению к американской на 6,1% (к евро – на 6,7%).