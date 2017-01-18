Россия стала крупным мировым экспортёром бытовой техники

В 2016 г. наша страна отправила за рубеж почти миллион стиральных машин. Это вывело нас на 8-е место в мире, РФ заняла 3% глобального рынка.

Россия давно подняла собственное производство бытовой техники на достойную высоту, оно развилось настолько, что практически полностью закрывает внутренний спрос. Например, годовое производство холодильников за 10 лет выросло в 2 раза, в 2016 г. достигло 3,7 млн штук. Микроволновок в прошлом году в России выпустили 1,3 млн., пылесосов – 550 тыс., электрочайников – 800 тысяч. Производство телевизоров в стране с 2010 по 2016 г. вымахало с 12 до 16 млн штук!

Но стиральные машины – тема отдельная, потому что тут достижения особые. За последние 15 лет выпуск этой техники в РФ вымахал с 1,3 до 3,9 млн штук. При том, что собственная потребность в 2016 г. была менее 3 миллионов. Неудивительно, что только за первые 9 месяцев нынешнего года 934 тыс. стиральных машин российского производства отправилось на экспорт. Всего за год за рубеж пойдёт около 1 млн штук. В целом по сравнению с прошлым годом рост стирального экспорта – в 2,2 раза. При этом, если четыре года назад мы отправляли такую технику на экспорт в основном в СНГ, сейчас крупнейшими покупателями стали Италия, Германия и Польша, на каждую их них приходится по 10–20% нашего стирального экспорта.

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