Аномальные морозы лишают европейцев салата и овощей

Поставщики свежих овощей в Европу испытывают недостаток в продукции из-за аномальных холодов в Испании и Италии. Снежная погода лишила земледельцев части урожая и привела к росту цен на овощи.

Наводнения, снегопад и холод привели к снижению урожая целого ряда сельхозкультур, сообщает BBC. Известно, что в первую очередь снизились урожаи салата-латука и кабачков, а также капусты брокколи, - последняя на юге Италии полностью уничтожена холодами и снегом.

В испанской Мурсии, где выращивают до 80 % перца и баклажанов для Европы, посадки сильно пострадали и поставщики продукции уже подыскивают альтернативу.

Тем временем в Британии цены на овощи поднялись до сорока процентов, и специалисты прогнозируют, что рост цен продолжится. Британцы уже испытывают дефицит овощей.