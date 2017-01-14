Силуанов заявил о возможности снижения налогов в России

Власти России не исключают возможности снижения налогов в стране. Это следует из заявления, которое сделал сегодня глава Министерства финансов Антон Силуанов.

В своем выступлении на Гайдаровском форуме чиновник отметил, что усиление налогового бремени крайне нежелательно, потому что оно отрицательно скажется на экономической активности. Более того, государство может и уменьшить величину налоговых ставок, если удастся сократить расходные обязательства.

Ранее в субботу о снижении налогов на том же Гайдаровском форуме высказался министр экономического развития РФ Максим Орешкин. По его мнению, данный вариант реален при сокращении доли теневой экономики.

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