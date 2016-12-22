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У новогодней елки – о главном

22 декабря 2016, 09:33 [«АН-Санкт-Петербург», Евгений Малинин ]

У новогодней елки – о главном
pixabay.com

Нет-нет, речь пойдет не о телевизионном шоу,  а о куда более прозаических и важных вещах – о  городской промышленности, которая для Петербурга является основой его жизни и благополучия.  Поскольку на промпредприятиях занята пятая часть работающего населения, они дают до 40% налоговых поступлений в консолидированный бюджет.

Напомним, что Санкт-Петербург был первым регионом России, в котором 13 мая 2009 года приняли местный закон о промышленной политике.

Шли годы, менялись губернаторы, и к этой теме власти и промышленники регулярно возвращались в разных форматах.

Свежий взгляд на стратегию

Одно из самых свежих предложений, которое прозвучало на последнем в этом году заседании президиума Союза промышленников и предпринимателей 15 декабря, прозвучало как пожелание ориентироваться  не на понятие  «промполитика», которая, по выражению одного из директоров, может быть всякая, а как «развитие», тщательно и конкретно прописанное. Потому что, по мнению исполнительного директора ОАО «Климов» Александра Ватагина, в городе имеется все, чтобы развивать высокие технологии,  но не все получается и здесь количество не переходит в качество.

Сообщение  по основному вопросу, а он звучал как «Стратегия-2030»: роль научно-промышленного комплекса в экономике города» сделала председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию администрации Петербурга Елена Ульянова. Было отмечено, что достижение долгосрочного устойчивого экономического роста в Петербурге возможно только на основе эффективного развития научно-промышленного комплекса. В январе-октябре этого года большая часть членов СПП обеспечила на своих предприятиях рост объемов производства, внеся заметный вклад в рост индекса промышленной продукции, который составил за девять месяцев 103,5 % к соответствующему периоду прошлого года.

В рамках работы по актуализации Стратегии-2030 основные направления остались без изменений,  в своем докладе  Е. Ульянова остановилась на направлении «Обеспечение устойчивого экономического роста». В качестве ключевых определены такие цели, как

- развитие сегментов экономики с высокой добавленной стоимостью и формирование условий для обеспечения устойчивого экономического роста;

- содействие инновационно-технологическому развитию промышленности и повышению ее эффективности.

Директорский корпус счел за необходимое, чтобы Стратегия-2030, принятая в 2014 году, должна быть дополнена планом практических мероприятий по ее реализации с учетом изменений в геополитической обстановке и экономической ситуации в стране. Посчитали  руководители предприятий за необходимое также и то, что в процессе актуализации этого документа необходимо учесть основные направления программы развития промышленности города, утвержденной годом ранее.

«Ворота Арктики»

«Для поддержания и увеличения объемов производства необходимо активно участвовать в стратегических программах РФ, в том числе в реализации Национальной технологической инициативы. Мы можем претендовать на лидерство в развитии авиационной и ракетно-космической промышленности, освоении Арктической зоны…», - подчеркнула в своем докладе председатель КЭПиСП.

Последний пункт горячо поддержал  член экономического совета при губернаторе  Петербурга академик РАН, заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ Владимир Квинт, высказав мнение,  что «несмотря на все уважение к Архангельску и Мурманску», все-таки Петербург по своим возможностям является «воротами» в Арктику, поскольку обладает лучшими учебными заведениями, которые готовят кадры для Севера,  научно-исследовательскими институтами и предприятиями.

Как и куда идти с «продуктом»

Что касается Национальной технологической инициативы, то здесь  вполне определенно высказался ректор Политехнического университета им. Петра Великого академик РАН Андрей Рудской, который  напомнил, что именно Петербург был признан городом НТИ. И  поделился опытом, который приобрел вуз, а предложенная  учеными университета концепция создания «Фабрик будущего» как новой идеологии построения промышленности и межотраслевого взаимодействия между предприятиями в июне 2016 года была ободрена федеральным Агентством стратегических инициатив. Попутно он же предложил ввести в оборот  словосочетание  «глобально конкурентоспособный продукт»  - вместо «импортозамещения».

Кстати, о «конкурентоспособном продукте» помянул и А. Ватагин, заявив о необходимости государственной поддержки  экспорта. По его мнению, даже имея его на руках, «выйти за западный рынок практически невозможно». Он также призвал сузить число направлений и программ Петербурга, «не размазывать фонды»  по всем ним, а сосредоточить ресурсы на главных,  которые назвал «локомотивами».

«Живите новым в новый год»

Разговор директоров перед праздничной елкой получился серьезным, только выступавших по теме было девять человек. Да оно и понятно - праздники пройдут и 9 января 2017 года все вернутся к своим делам и заботам, тем же проблемам. Которых всем хотелось бы иметь поменьше – по крайней мере, в силу петербургских возможностей. А потому было решено обратиться к губернатору города  Г. Полтавченко  и председателю Законодательного  собрания  В. Макарову с просьбой ускорить принятие новой редакции закона  о промышленной политике «с целью  реализации всех форм поддержки и стимулирования развития научно-промышленного комплекса», а также рекомендовано обратить особое внимание на выработку подходов к актуализации Стратегии экономического и социального развития Петербурга с участием научных школ города, которые уже имеют опыт и необходимые наработки по формированию документов подобного рода и масштаба.  Итоговое постановление президиума Союза промышленников и предпринимателей Петербурга получилось  подробное,    обстоятельное  и конкретное - словом, не письмо Деду Морозу  «чтобы все загаданное в полночь год новый обязательно исполнил».

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