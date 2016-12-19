"Газпром" - Европе: отключим газ из-за воровства Украины!

Транзит газа в Европу через территорию Украины сопряжен с большими рисками и может быть прекращен, если Украина будет продолжать воровать газ. Такую позицию высказал 19 декабря глава холдинга Алексей Миллер.

Если несанкционированный отбор газа украинская сторона не прекратит, Европа российский газ не получит. Так решили в "Газпроме".

Алексей Миллер напомнил, что контракт 2009 года учитывает форс-мажорные обстоятельства, к которым и относится несанкционированный отбор газа. Поэтому отключив газ Европе, Россия будет действовать в рамках договора, то есть по закону.

«Газовый вопрос» Миллер поднял из-за подозрений, что Украина в зимний период не сможет обеспечить себя собственным газом и реверсными поставками (тот же российский газ, но уже по завышенным ценам), а потому усилит кражу транзитного газа.

«Газпром» уведомил Европейскую комиссию о своей позиции и об оценке ситуации.