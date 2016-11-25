Европа требует, чтобы РФ поставляла газ на Украину

Сегодня Евросоюз потребовал, чтобы Россия вновь начала поставлять газ на территорию Украины.

Это случилось из-за того, что ни европейская, ни украинская сторона больше не могут отрицать наступление зимних холодов. Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение поступило российскому министру энергетики Александру Новаку от замглавы Еврокомиссии по Энергосоюзу Мароша Шефчовича, который прибыл с визитом в Москву.

Отметим, что Новак согласился на переговоры, однако не стал обещать никаких определенных решений по поводу поставок газа на территорию Украины.