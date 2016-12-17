Силуанов рассказал, как будут в 2017 году расти зарплаты бюджетников

В настоящее время в Казани проходит заседание коллегии Министерства финансов России, в котором принимает участие глава ведомства Антон Силуанов. Одной из тем заседания стала зарпплата бюджетников.

Российский министр сообщил, что обещанная индексация зарплат работников бюджетной сферы, в том числе врачей, пройдет более плавно, чем планировалось изначально, передает ТАСС.

При этом Силуанов заметил, что такое повышение зарплат не станет помехой в выполнении майских указов президента, которое полностью обеспечено бюджетом страны.

Силуанов также сказал, что в 2017 году правительство будет более жестко подходить к политике субсидирования. Если региональные министерства не распределят федеральные деньги до 1 февраля и до 1 марта не будут заключены соглашения по ним, то средства вернутся в Резервный фонд.