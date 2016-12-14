Золотая кубышка растёт

Центробанк продолжает гнуть золотую линию, с начала 2016 г. он пополнил резервы рекордными 156,5 т золота. Сейчас золотой запас России растёт быстрее, чем у любой другой страны.

Похоже, ЦБ больше не верит в доллар, перекладывает накопления страны в золото. В 2016 г. он активно избавлялся от резервов в американской валюте. За 10 месяцев, стараясь не создавать лишнего шума, ведомство Э. Набиуллиной скинуло долговые бумаги американского правительства на внушительные 16 млрд долларов.

Одновременно доля золота в российских резервах росла каждый месяц и к декабрю превысила 16%. В нынешнем году ЦБ необычайно активно скупал жёлтый металл, например, в январе 2016 г. приобрёл 21,4 т, в августе более 20 т, в ноябре поставил исторический рекорд, за месяц пополнив запас сразу на 40,4 тонны. Для сравнения: всё годовое производство золота в РФ – 289,5 т, из них добыча – 234 тонны.

В итоге к зиме 2016 г. золотой запас нашей страны достиг 1,583 тыс. тонн. Для сравнения: пять лет назад золотая гора была вдвое меньше, накопления составляли 883 т, десять лет назад цифра была меньше вчетверо, в запасе лежало только 400 тонн. В целом нынешняя золотая лихорадка ЦБ вывела нас на пятое место в мире после США (8,133 тыс. т), Германии (3,378 тыс. т), Франции (2,435 тыс. т) и Китая. Причём по объёму золотого запаса мы почти догнали КНР, по темпам роста заметно обгоняем. Сейчас у Пекина 1,842 тыс. т золота, с начала 2016 г. китайская золотая кубышка выросла на 80 т, что в два раза меньше, чем прирост у России.

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