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Вега-банк лишен лицензии ЦБ

9 декабря 2016, 08:54 [ «АН-Москва» ]

Вега-банк лишен лицензии ЦБ
globallookpress.com

Центральный банк оставил без лицензии на проведение банковских операций московский Вега-банк. Решение принято 9 декабря. Сообщается, что коммерческая кредитная организация имела плохое качество активов.

Вега-банк, до того как остался без лицензии, занимал по объемам своего имущества 304-е место в рейтинге российских кредитных организаций, сообщается на сайте регулятора. Банк лишили лицензии из-за плохой оценки рискованных денежных сделок. При этом регулятор особо отмечает, что Вега-банк участвовал в реализации сделок подозрительного качества.

С точно такой-же формулировкой 16 ноября ЦБ лишил лицензии и банк «Экспресс-кредит».

Оставшийся без лицензии банк занимался страхованием вкладов.

 

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