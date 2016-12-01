Путин назвал главные причины торможения российской экономики

Президент России Владимир Путин считает, что главные причины, замедляющие работу российской экономики, находятся не снаружи, а внутри страны. Об этом он заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.

Глава государства отметил, что за последние два года экономическая ситуация в стране заметно ухудшилась, и на это не могла не повлиять внешнеполитическая обстановка. России пришлось столкнуться с неблагоприятной ситуацией на мировых рынках, “экономическими вызовами” - санкциями, с помощью которых западные лидеры пытались заставить Россию отказаться от выбранного курса.

Тем не менее, по словам российского лидера, в первую очередь на экономику повлияли внутренние проблемы. В стране не хватает квалифицированных кадров и инвестиционных ресурсов, недостаточно развиты современные технологии и конкуренция. Все это оказывает свое негативное воздействие на экономику, - заявил Путин.

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