Путин назвал главные причины торможения российской экономики
1 декабря 2016, 13:41 [ «АН-онлайн» ]
Президент России Владимир Путин считает, что главные причины, замедляющие работу российской экономики, находятся не снаружи, а внутри страны. Об этом он заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию.
Глава государства отметил, что за последние два года экономическая ситуация в стране заметно ухудшилась, и на это не могла не повлиять внешнеполитическая обстановка. России пришлось столкнуться с неблагоприятной ситуацией на мировых рынках, “экономическими вызовами” - санкциями, с помощью которых западные лидеры пытались заставить Россию отказаться от выбранного курса.
Тем не менее, по словам российского лидера, в первую очередь на экономику повлияли внутренние проблемы. В стране не хватает квалифицированных кадров и инвестиционных ресурсов, недостаточно развиты современные технологии и конкуренция. Все это оказывает свое негативное воздействие на экономику, - заявил Путин.
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