Сумма для Швейцарского банка небольшая, но она не принадлежит никому, - в этом главная проблема. Вклады на 8 миллионов долларов невостребованы с 1956 года. Деньги принадлежали трем сотням вкладчиков.

В швейцарских франках сумма «ничейных» денег – около 8 миллионов, что в переводе на доллары чуть больше, передает «Лента.ru».

Банк опубликовал данные по счетам, на которых было более полутысячи франков, - 300 имен и фамилий вкладчиков опубликованы и банк ждет, что владельцы объявятся. В противном случае деньги уйдут в госказну.

В минувшем году Швейцарский банк также искал владельцев 2,6 тысяч счетов на 44 миллиона франков, - нашелся лишь каждый двадцатый владелец.