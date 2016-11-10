Выборы в Америки уронили курс валюты в Китае

После победы Трампа на президентских выборах в США курс валюты Китая упал на 0,2%. Это минимальный курс с сентября 2010 года: 6,79 юаней за доллар. Его годовое падение составило 4,4%, что немало для экономики.

Среди причин называют высказывания Трампа во время предвыборной кампании – не самые дружественные для страны и создающие риск для китайско-американских торговых отношений. В частности, новый избранный президент хотел объявить Китай валютным манипулятором и увеличить пошлины на импорт китайских товаров в США почти до половины от их стоимости. Что может привести к значительному сокращению ввоза продукции из этой страны. Но может порадовать, вероятно, американских и других производителей.

Читайте также:

Между Китаем и США начинается холодная война

Олимпийская эстафета поссорила Китай и США