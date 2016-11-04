Германия профинансирует экономику Украины на 72 миллиона евро

Денежную помощь в размере 72 миллионов евро предоставит Украине правительство Германии. Об этом 4 ноября заявил заместитель украинского министра экономики Максим Нефедов после переговоров с германской стороной.

На своей страничке в Facebook Максим Нефедов радости своей не скрывает и пишет, что деньги они (Украина) получили, передают РИА Новости. Переговоры Нефедов вел с германским министерством экономического сотрудничества и развития.

Деньги предназначены на развитие экономики «незалежной» и на помощь переселенцам из Донбасса.

Украинский чиновник пообещал германской стороне, что полученные средства будут израсходованы строго по указанным направлениям.