Украина придумала, что надо писать на российских товарах, чтобы их не покупали

С новой законодательной инициативой выступили народные избранники в Верховной Раде Украины. Парламенту предложено рассмотреть проект закона о правилах специальной маркировки товаров из России.

Под словами «специальная маркировка» депутаты скрывают обозначение «Товары из страны-агрессора» - так предлагается клеймить российские товары, передает ТАСС.

Необходимость такого закона депутаты мотивируют тем, что народ-потребитель должен знать, из какой именно страны поступил продукт. Такое же сопровождение («Товар из страны-агрессора») предлагается и ко всем рекламным слоганам.

Указывается, что предупреждающая надпись должна занимать не менее 30 процентов площади товарной тары. Если надпись нанести нельзя (например, при продаже топлива), то предупреждение должно быть нанесено рядом с местом продажи товара.

Предлагается и наказание за отсутствие указанной надписи: штраф и полная конфискация товаров и выручки.

Напомним, Россию правительство Украины признало «агрессором» в январе 2015 года. В российском МИДе тогда назвали подобное решение «бездумной акцией», которая никак не способствует миру на Украине.