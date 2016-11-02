Кризис в России продлится еще 15 лет - эксперт

Жители России могут не надеяться на скорый выход отечественной экономики из кризиса. Об этом заявил экономист Сергей Хестанов. По его мнению, спад продлится еще 10-15 лет.

Свою точку зрения эксперт обосновал в интервью «Ленте. ру». Хестанов считает свой сценарий реалистичным потому, что структурные изменения в российской экономике происходят очень медленно. Для граждан экономическая депрессия не сулит ничего хорошего: ближайшие годы ознаменуются значительным ростом цен и низкими зарплатами. При этом найти работу даже с низкой оплатой труда будет проблематично – Хестанов прогнозирует заметное повышение числа безработных.

В сложных экономических условиях, по мнению эксперта, правительству необходимо проявлять твердость и удерживать годовую инфляцию в рамках 6-8%. При этом Хестанов допускает возможность роста российской экономики в ближайшей перспективе, но значительным он в любом случае не будет.

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