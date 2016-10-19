Росстат: Россияне стали беднее на 5,3 %

Росстат в своем докладе 19 октября сообщает, что в сентябре 2016 года реальные денежные доходы россиян снизились на 2,8% в годовом выражении. С января по сентябрь 2016 года россияне обеднели на 5,3 %.

Росстат сообщает, что по сравнению с аналогичным периодом 2015 года реальные доходы россиян в январе-сентябре 2016 года сократились на 5,3%.

Ведомство уточняет, что «реальные денежные доходы» - это доходы с вычетом обязательных платежей и скорректированные по динамике потребительских цен.

Среднемесячная зарплата россиянина в сентябре 2016 года составила 36,115 тысячи рублей, то есть выросла и по сравнению с аналогичным периодом минувшего года на 9,4%, - это формально, «по номиналу». А в реальности заработная плата россиян в сентябре увеличилась на 2,8% в годовом выражении.