Россия дала кредит Индии на строительство АЭС

3,4 млрд долларов дала в кредит Индии Россия на строительство двух блоков атомной электростанции «Куданкулам». Сумма равна 85% общей стоимости контрактов, заключенных с индийцами российскими организациями.

В интервью российским и индийским СМИ президент России Владимир Путин сегодня напомнил, что в августе был торжественно передан индийскому правительству первый, а позже запущен второй энергоблоки станции. Их выход на планируемую мощность заметно увеличит энергообеспеченность Индии.

Согласован график и начата подготовка по сооружению ещё двух энергоблоков, а также готовится подписание уже этой осенью договора о строительстве пятого и шестого. По утверждению бывшего главы «Росатома» Сергея Кириенко, индийская сторона довольна работой: КПД АЭС получился даже чуть выше ожидаемого.

Читайте также:

АЭС "Куданкулам" в Индии выведена на контролируемый уровень мощности

Верховный суд Индии отказался остановить пуск АЭС "Куданкулам"