Нефть марки Brent рекордно подорожала

В ходе биржевых торгов 5 октября баррель нефти марки Brent подорожал более чем на 2%. Отметку в $52/барр. цена преодолела впервые с начала июня. Этому поспособствовал отчет Минэнерго США о снижении запасов.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с 10 июня 2016 года впервые поднялась выше $52 за баррель. На максимуме стоимость барреля достигла отметки $52,1, а это на 2,4% выше уровня закрытия предыдущих торгов, сообщает РБК.

Рост котировок нефти подстегнула публикация Минэнерго США данных о снижении объема коммерческих запасов нефти в стране. Сообщалось, что за последнюю неделю запасы сократились на 1,9 млн баррелей (с 504,6 млн до 502,7 млн), что, впрочем, остается самым высоким для осени уровне.

Рост цен на нефть укрепил и российский рубль по отношению к доллару и евро. В ходе валютных торгов на Московской бирже курс доллара снижался сегодня до 62,2925 руб., курс евро - до 69,79 руб.